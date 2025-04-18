Российский хоккеист Кучеров признан лучшим бомбардиром НХЛ

Выступающему за американский клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» российскому хоккеисту Никите Кучерову удалось в третий раз завоевать «Арт Росс Трофи» как лучшему бомбардиру Национальной хоккейной лиги, сообщает сайт НХЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии