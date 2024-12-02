Южноуральцев поставили в тупик «танцующие» скамейки на остановках

Общественники требуют привести в порядок остановочные комплексы в Миассе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, оригинальный дизайнерский подход продемонстрировала подрядная организация, занимавшаяся установкой остановочных комплексов в Миассе.
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