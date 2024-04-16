Байден рассказал сколько заработал за год, Трамп – отказался

Семья американского президента опубликовала свою налоговую декларацию за 2023 год.Президент США Джо Байден и его жена Джилл, преподающая в общественном колледже Северной Вирджинии, заработали за прошлый год 620 тысяч долларов.
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