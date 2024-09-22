Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

659 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Шаповалов
    Скоро вы сами к себе не вернетесь с такими-то умными ребятами от власти.«Всё равно вернут...
  • Вера смелых
    А Яндекс  , как кошка, скребет на свой хребёт.Вот создадут в России отдельное министерство, и наведут порядок... Не в...Цензура: «Дзен» у...
  • Вера смелых
    А мы вас здесь поддерживаем! Я уже и не помню, с какого года я здесь "прописалась"...)))Цензура: «Дзен» у...

«Порадовать нечем» – эксперт на львовском ТВ о вероятности нового блэкаута

«Порадовать нечем» – эксперт на львовском ТВ о вероятности нового блэкаута

У русских есть все возможности устроить Украине новый «массовый блэкаут». Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил эксперт прозападного Центра «Стратегия ХХІ» украинский военный аналитик Павел Лакийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх