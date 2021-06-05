Бабий мазохизм

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫПолитикаБабий мазохизмБабий мазохизм Я не сторонник бить женщин. А при наших антимужских законах тем более, никому этого советовать не хочу.Вернуться к статье807НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladВ данном материале как в капле воды отражена ПОРОЧНОСТЬ фемизданутого социума - ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ОБРАЗОВАННОСТИ. Факты приводятся, в основном, верные, но их ИНТЕРПРЕТАЦИЯ по большей мере ГЛУБОКО ОШИБОЧНА. *** В тандеме САМКА-ВАГИНА лидером является именно ВАГИНА, а самка всего лишь БЕЗМОГЛЫЙ КОНТЕЙНЕТ для ВАГИНЫ. Именно ВАГИНЕ требуются АГРЕССИВНЫЕ САМЦЫ - во время агрессии усиливается выделение ФЕРОМОНОВ, по которым ВАГИНА оценивает САМЦА.Михаил_Да, подобных мужских жалоб в сети немало, но обобщать на всех российских женщин с добавлением негодных животных терминов автору не следовало бы. При выборе подруги следует руководствоваться не инстинктом, а здравым смыслом и рассудительностью: не всякая понравившаяся барышня пригодна для замужества. В статье ярко выраженное женоненавистничество по отношению к российским женщинам. Автор, наверное, не встречал в сети информации об отношении к мужчинам некоторых западных женщин -- не с чем было сравнить.Наум НаумовА какие женщины пригодны для замужества?Михаил_Те, которые соответствуют мужским требованиям.Наум НаумовТак баба, она же живая, а не электрическая пилорама какая-нибудь. Пока в загс не затащила, она возьмёт волю в кулак и будет соответствовать всем мужским требованиям. А своё истинное лицо проявит только после свадьбы, когда уже поздно пить боржоми.Михаил_Мне удавалось разглядеть.Наум НаумовДа. Не все девки опытные и не все совсем уж коварные. Но таких маловато будет.Михаил_Гнилое нутро проявится даже у опытной, если она попадёт в соответствующую ситуацию, а фальшь и неискренность мне удавалось почувствовать.Наум НаумовНу, судя по количеству разводов, большинству загсованных мужиков, не дано было почувствовать гнилую сучность невест. А как правильно жить и создавать семью, ни мужиков, ни девок, у нас, после революции, не учат.Михаил_Да, согласен. Точнее учат аленизму: зарплату -- жене, с женой не спорь, хозяином в семье должен быть кто-то ОДНА, всегда виноват, да и законодательство направлено против мужчин -- у жён имеется хороший приём шантажа: разводом, в результате которого мужчины остаются с большими материальными и нервными потерями. Ещё и общество поднакручивает: "Настоящий мужчина после развода обязан уйти из дома с одним чемоданом". Всё это привело возрастанию кол-ва разводов и безотцовщине. Сравнительно недавно началось общее мужское прозрение.Наум НаумовДа. У нынешних мужиков нет никаких законных способов заставить жену вести себя прилично и создавать благостные условия проживания в семье. А если учить жену незаконными методами, легко можно оказаться за решёткой. Собственно, потому так высок процент разводов. Развод, это единственный законный способ уйти от женского хамства и свинства.ПетровичХамству. хабальству, вульгарности и безответственности - современных девок учат с детсада , и уже не первое поколение ....Наум НаумовНу, значит, будем с пелёнок, учить мальчиков, что жениться, ни в коем случае, нельзя.ПетровичСоздавать семьи - можно и нужно, а вот, в брак - лазить не стоит ...Наум НаумовБрак, это союз христиан заключённый на Небесах, а нынешние безбожники, браком обозвали регистрацию коллективного хозяйства, в ЗАГСе и при этом, на что-то надеются. Это как назвать воду спиртом, разлить по красивым бутылкам и надеяться окосеть, выпивая.ирина Северова северова (гуляева)Все просто . Сразу сажать агрессивных кусков говна. Посидит , познакомится с кузькиной матерью и будет , как шелковый.ПетровичТогда, за психическую и финансовую агрессию - 98% баб сядут мгновенно :-) :-) :-)Наум НаумовДа. Бабьё, нынче, очень агрессивное, это факт. Но если баб пересажать, они там не исправятся, скорее наоборот, ещё больше отупеют и озлобятся.ирина Северова северова (гуляева)А я про ФИЗИЧЕСКУЮ АГРЕССИЮ. ФИЗИЧЕСКУЮ. У вас ведь как - сила есть , ума не надАирина Северова северова (гуляева)Зато мужики исправляются . Так что сажать вашего брата не пересажать.ПетровичЭто вы великим умом доводите мужчин до проявления физической агрессии ?Владимир Соколовкто же за тебя будет работать, если ты всех мужиков на зону отправишь?ирина Северова северова (гуляева)ЗА МЕНЯ работать не надо , ЗА СЕБЯ поработайте.Владимир Соколова что вы умеете то?))кроме как разогреть готовый обед и стучать по клаве?)ирина Северова северова (гуляева)Ок , а вы и по клаве стучите так себе , ... как впрочем , все делаете...через жопуВладимир Соколовя не собираюсь отказываться от помощи))в отличии от вас))поэтому и спрашиваю)чего вы уметете? или сдохните в гауне?))потому, что его убирать будет некому)ирина Северова северова (гуляева)Вы , вообще ОБ ЧЕМ ,любезный ? Не закусили ? Вы меня допрашивать что ли собрались ? То , что я умею , вам и не снилось.Владимир Соколовага))миньет ,в отличии от вас))я точно делать не умею))да и не приснится мне такое)) -- вы тут желаете уничтожить большинство мужчин)) и вот мне просто интересно))что же вы без них делать будете?))если вы ничего толком не умеете и всю жизнь жили за счет мужчин)ирина Северова северова (гуляева)О.. госпадяя. .. у кого , что болит... Минет.... примитивное озабоченное животное...Владимир Соколовхм))вы предпочитаете онал?или вам уже всё отрезали и вас уже ничего не беспокоит? а мужчин вы считаете врагами, потому что они нужны другим женщинам))Наум НаумовА за что мужиков то сажать?! Мужики все мирные. Если только баба не доведёт, мужик не разозлится. У меня куча знакомых мужиков, которые поколачивали своих жён, совершенно здоровые, адекватные мужики. Но с жёнами им не повезло, провоцируют гадюки, 80го уровня. Я другому удивлялся, как мужики жён, за их художества, не поубивали нахрен.ирина Северова северова (гуляева)Вы сегодня ели рыбный суп ?Владимир Соколовсудя по вашему ответу моя версия вашего мотива "нагажу всем бабам, потому, что у них есть то, чего нет у меня" является истиной)ирина Северова северова (гуляева)А где именно я писала , что хочу нагадить бабам ? У вас бред ?Владимир Соколоввидимо вы даже не понимаете чего пишите))таково ваше желание нагадить другим женщинам)) поэтому цитирую) Все просто . Сразу сажать агрессивных кусков говна. Это очень мягкие меры. Я предлагаю свою любимую - кастрировать. то есть ваше нездоровое желание лишить женщин мужчин настолько велико, что вы даже не осознаете последствий этого желания. хотя думать о последствиях это явно не ваш конек))ПетровичФизическая - это только ответная реакция на психическую агрессию. Уберём причину - исчезнет и следствие, сажаем агрессивных баб, и не имеем агрессивных мужчин ...ирина Северова северова (гуляева)Ага... Перекладываем ответственность за преступление на женщин ? Что сказать , благородно... по-мужски.ирина Северова северова (гуляева)Могу вас попросить тщательнее описать , В ЧЕМ СОСТОИТ ЖЕНСКАЯ АГРЕССИЯ? Физическая не в счет. Именно психическая. Они на вас орут , а вы отрубаете руки и ломаете ребра ?Владимир СоколовОни на вас орут , а вы отрубаете руки и ломаете ребра ? то есть вы считаете, что ,например публичное оскорбление , это вполне так себе нормальное общение?)ПетровичСмотри и думай правильно - если ты стоишь на скоростной железнодорожной магистрали и орёшь на приближающийся на большой скорости экспресс - в том, что он тебя переедет - виновата будешь лишьТЫ )))) Но по твоему - виноват экспресс :-) :-) :-)ирина Северова северова (гуляева)Смешное сравнение. Ну , кто-то их вас , может и экспресс , но в основном , подавляющее большинство , телеги-развалюхи, которые еле-еле тащатся за бабойирина Северова северова (гуляева)здоровый мужик НЕ МОЖЕТ бить женщину. Если , бьет , то он больнойЭлина МорозоваА бывают еще колобки, которые за бабой катятся))))ирина Северова северова (гуляева)какие последствия ? Если уничтожить ГОВНО , то МИР ЧИЩЕ БУДЕТПетровичЖенщину!!! Пока она Женщина!ирина Северова северова (гуляева)общение обязано быть адекватным . Слово и физическое насилие ,когда калечат женщину - РАЗНЫЕ ВЕЩИ. Вы это не понимаете ?ирина Северова северова (гуляева)Женщина , горазда чаще является ЖЕНЩИНОЙ , чем мужчина ЧЕЛОВЕКОМПетровичИ я о том - пока ты Женщина - рядом мужчина, а как только превращаешься в гиену - против тебя охотник ...ирина Северова северова (гуляева)Совместная жизнь - это не охота. А если мужику необходимо сбросить адреналин и мочу , которая ударяет в голову , то можно обращаться : 1. в психдиспансер. 2. в зоопаркПетровичТак не превращайтесь в гиен ...ирина Северова северова (гуляева)слабоватоВладимир СоколовСлово и физическое насилие ,когда калечат женщину - РАЗНЫЕ ВЕЩИ. словом можно убить))то есть вы за то,что бы женщина не несла ответственность за свои слова и действия? -- Женщина , горазда чаще является ЖЕНЩИНОЙ , чем мужчина ЧЕЛОВЕКОМ хм!!))то есть да же вы признаете ,что женщина не человек))раз вы не ставите равенства между женщиной и человеком что в вашем понимании человек?Владимир СоколовСовместная жизнь - это не охота. почему же глупая баба превращает совместную жизнь в охоту и в борьбу за выживание?)Владимир Соколовну вот))мужчины и уничтожают, воспитывают гауно в женском обличье. странно вы мыслите))делает баба,а отвечать должен ее мужчина)) -- с призывом уничтожать))вам к доктору надо)) только совсем больная на голову баба будет мечтать о суициде или желать себе насилие. как это делаете вы.ирина Северова северова (гуляева)у вас проблемы с психикой, сИколов ?Владимир Соколовженщина!) это у вас проблема с пониманием окружающего)) отсюда и странные ,бредовые желания)) кастрировать или убить всех мужчин которые вам не по нраву)Наум Наумов"""""""""""здоровый мужик НЕ МОЖЕТ бить женщину. Если , бьет , то он больной""""""""""""" Из чего следует ваше дикое, ошибочное обобщение?Наум Наумов""""""""""""""Если уничтожить ГОВНО , то МИР ЧИЩЕ БУДЕТ"""""""""" Если бабам запретить срать и зашить соответствующее отверстие, баб просто разорвёт, но мир чище не станет.ирина Северова северова (гуляева)Дело в том , что мужики срут на сотни или тысячи тонн больше. Так что , имеет смысл зашить у них. Ну , и кастрировать . Под анестезией.Элина МорозоваУбогие яйценосцы очень сильно зависят от собственных гармонов. А вину за собственные злодеяния так и норовят спихнуть на женщин))) Особо злостным надо проводить гормонотерапию, а самых буйных помещать в желтый домик с мягкими стенами)))Наум НаумовА бешенные приматы, которые при матке, зависят не только от гармонов, но и, вообще, от всего, от любого чиха. Бабы очень нестабильны.Элина МорозоваТы опять о себе любимом?Наум НаумовУ тебя летнее обострение?! Читать не можешь?!Элина МорозоваСмешной ты Ипатушка. Сам то и дело подставляешься, а потом ищешь обострения)))ирина Северова северова (гуляева)Это очень мягкие меры. Я предлагаю свою любимую - кастрировать. Под наркозом. Я гуманнаяЭлина МорозоваОй! Последнего мозга лишатся))Владимир Соколоввот блин!))к сожалению вашего отца не кастрировали вовремя)ирина Северова северова (гуляева)Мой отец прожил с мамой 45 лет, начинали с гарнизонов. И меня вырастил и маму похоронил . А вот Вас , прячущихся от алиментов., подлых мужланов , КАСТРИРОВАТЬ без разговоров , чтобы больше не плодились.ирина Северова северова (гуляева)А зачем им мосХ . Мозг есть у нас , у женщин. Пусть нас слушаются и пашут . Получат горячий суп и женщину на ночь.Владимир Соколовточно зря его не кастрировали)) и родились вы))безумная баба, умеющая только возлагать ответственность на других.Элина МорозоваИм этого мало. Им надо главнючить и руками водить))ирина Северова северова (гуляева)Ну , если вам жаль , что моего папу не кастрировали , то мне жаль , что ваша мама не сделала абортВладимир Соколовэто вы тут песню про кастрацию всех подряд поете)) видно в вашей голове кроме собственного эгоизма одна пустота.ирина Северова северова (гуляева)Зачем же всех подряд. Только подлых мужланов , которые своим детям алименты не платят , а только яйцами трясутВладимир Соколовс чего вы решили, что это его ребенок?)) если он его не рожал)ирина Северова северова (гуляева)У меня уже есть сомнения ,что вас кто-то родилВладимир Соколовне курите больше такого))воспринимайте мир адекватно!)ирина Северова северова (гуляева)по себе судите ?Владимир Соколовпо вашим высказываниям конечно)) если вы уже решили, что мужчины рожать стали))и поэтому знают, что это именно его ребенок) не редкость когда алименты платят не своим детям))и баба в суде честно заявляет ,а экспертиза подтверждает, что это не его ребенок. однако это не является аргументом для судьи и алименты всё равно начисляют. вот и платит он ЕЁ ребенку.Aleksei Bugaцеликом и полностью согласен с авторомКомментировать
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