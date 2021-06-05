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Бабий мазохизм

Бабий мазохизм

Бабий мазохизм Я не сторонник бить женщин. А при наших антимужских законах тем более, никому этого советовать не хочу.

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Wlad Wlad
В данном материале как в капле воды отражена ПОРОЧНОСТЬ фемизданутого социума - ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ОБРАЗОВАННОСТИ. Факты приводятся, в основном, верные, но их ИНТЕРПРЕТАЦИЯ по большей мере ГЛУБОКО ОШИБОЧНА. *** В тандеме САМКА-ВАГИНА лидером является именно ВАГИНА, а самка всего лишь БЕЗМОГЛЫЙ КОНТЕЙНЕТ для ВАГИНЫ. Именно ВАГИНЕ требуются АГРЕССИВНЫЕ САМЦЫ - во время агрессии усиливается выделение ФЕРОМОНОВ, по которым ВАГИНА оценивает САМЦА.
Михаил_
Да, подобных мужских жалоб в сети немало, но обобщать на всех российских женщин с добавлением негодных животных терминов автору не следовало бы. При выборе подруги следует руководствоваться не инстинктом, а здравым смыслом и рассудительностью: не всякая понравившаяся барышня пригодна для замужества. В статье ярко выраженное женоненавистничество по отношению к российским женщинам. Автор, наверное, не встречал в сети информации об отношении к мужчинам некоторых западных женщин -- не с чем было сравнить.
Наум Наумов
А какие женщины пригодны для замужества?
Михаил_
Те, которые соответствуют мужским требованиям.
Наум Наумов
Так баба, она же живая, а не электрическая пилорама какая-нибудь. Пока в загс не затащила, она возьмёт волю в кулак и будет соответствовать всем мужским требованиям. А своё истинное лицо проявит только после свадьбы, когда уже поздно пить боржоми.
Михаил_
Мне удавалось разглядеть.
Наум Наумов
Да. Не все девки опытные и не все совсем уж коварные. Но таких маловато будет.
Михаил_
Гнилое нутро проявится даже у опытной, если она попадёт в соответствующую ситуацию, а фальшь и неискренность мне удавалось почувствовать.
Наум Наумов
Ну, судя по количеству разводов, большинству загсованных мужиков, не дано было почувствовать гнилую сучность невест. А как правильно жить и создавать семью, ни мужиков, ни девок, у нас, после революции, не учат.
Михаил_
Да, согласен. Точнее учат аленизму: зарплату -- жене, с женой не спорь, хозяином в семье должен быть кто-то ОДНА, всегда виноват, да и законодательство направлено против мужчин -- у жён имеется хороший приём шантажа: разводом, в результате которого мужчины остаются с большими материальными и нервными потерями. Ещё и общество поднакручивает: "Настоящий мужчина после развода обязан уйти из дома с одним чемоданом". Всё это привело возрастанию кол-ва разводов и безотцовщине. Сравнительно недавно началось общее мужское прозрение.
Наум Наумов
Да. У нынешних мужиков нет никаких законных способов заставить жену вести себя прилично и создавать благостные условия проживания в семье. А если учить жену незаконными методами, легко можно оказаться за решёткой. Собственно, потому так высок процент разводов. Развод, это единственный законный способ уйти от женского хамства и свинства.
Петрович
Хамству. хабальству, вульгарности и безответственности - современных девок учат с детсада , и уже не первое поколение ....
Наум Наумов
Ну, значит, будем с пелёнок, учить мальчиков, что жениться, ни в коем случае, нельзя.
Петрович
Создавать семьи - можно и нужно, а вот, в брак - лазить не стоит ...
Наум Наумов
Брак, это союз христиан заключённый на Небесах, а нынешние безбожники, браком обозвали регистрацию коллективного хозяйства, в ЗАГСе и при этом, на что-то надеются. Это как назвать воду спиртом, разлить по красивым бутылкам и надеяться окосеть, выпивая.
ирина Северова северова (гуляева)
Все просто . Сразу сажать агрессивных кусков говна. Посидит , познакомится с кузькиной матерью и будет , как шелковый.
Петрович
Тогда, за психическую и финансовую агрессию - 98% баб сядут мгновенно :-) :-) :-)
Наум Наумов
Да. Бабьё, нынче, очень агрессивное, это факт. Но если баб пересажать, они там не исправятся, скорее наоборот, ещё больше отупеют и озлобятся.
ирина Северова северова (гуляева)
А я про ФИЗИЧЕСКУЮ АГРЕССИЮ. ФИЗИЧЕСКУЮ. У вас ведь как - сила есть , ума не надА
ирина Северова северова (гуляева)
Зато мужики исправляются . Так что сажать вашего брата не пересажать.
Петрович
Это вы великим умом доводите мужчин до проявления физической агрессии ?
Владимир Соколов
кто же за тебя будет работать, если ты всех мужиков на зону отправишь?
ирина Северова северова (гуляева)
ЗА МЕНЯ работать не надо , ЗА СЕБЯ поработайте.
Владимир Соколов
а что вы умеете то?))кроме как разогреть готовый обед и стучать по клаве?)
ирина Северова северова (гуляева)
Ок , а вы и по клаве стучите так себе , ... как впрочем , все делаете...через жопу
Владимир Соколов
я не собираюсь отказываться от помощи))в отличии от вас))поэтому и спрашиваю)чего вы уметете? или сдохните в гауне?))потому, что его убирать будет некому)
ирина Северова северова (гуляева)
Вы , вообще ОБ ЧЕМ ,любезный ? Не закусили ? Вы меня допрашивать что ли собрались ? То , что я умею , вам и не снилось.
Владимир Соколов
ага))миньет ,в отличии от вас))я точно делать не умею))да и не приснится мне такое)) -- вы тут желаете уничтожить большинство мужчин)) и вот мне просто интересно))что же вы без них делать будете?))если вы ничего толком не умеете и всю жизнь жили за счет мужчин)
ирина Северова северова (гуляева)
О.. госпадяя. .. у кого , что болит... Минет.... примитивное озабоченное животное...
Владимир Соколов
хм))вы предпочитаете онал?или вам уже всё отрезали и вас уже ничего не беспокоит? а мужчин вы считаете врагами, потому что они нужны другим женщинам))
Наум Наумов
А за что мужиков то сажать?! Мужики все мирные. Если только баба не доведёт, мужик не разозлится. У меня куча знакомых мужиков, которые поколачивали своих жён, совершенно здоровые, адекватные мужики. Но с жёнами им не повезло, провоцируют гадюки, 80го уровня. Я другому удивлялся, как мужики жён, за их художества, не поубивали нахрен.
ирина Северова северова (гуляева)
Вы сегодня ели рыбный суп ?
Владимир Соколов
судя по вашему ответу моя версия вашего мотива "нагажу всем бабам, потому, что у них есть то, чего нет у меня" является истиной)
ирина Северова северова (гуляева)
А где именно я писала , что хочу нагадить бабам ? У вас бред ?
Владимир Соколов
видимо вы даже не понимаете чего пишите))таково ваше желание нагадить другим женщинам)) поэтому цитирую) Все просто . Сразу сажать агрессивных кусков говна. Это очень мягкие меры. Я предлагаю свою любимую - кастрировать. то есть ваше нездоровое желание лишить женщин мужчин настолько велико, что вы даже не осознаете последствий этого желания. хотя думать о последствиях это явно не ваш конек))
Петрович
Физическая - это только ответная реакция на психическую агрессию. Уберём причину - исчезнет и следствие, сажаем агрессивных баб, и не имеем агрессивных мужчин ...
ирина Северова северова (гуляева)
Ага... Перекладываем ответственность за преступление на женщин ? Что сказать , благородно... по-мужски.
ирина Северова северова (гуляева)
Могу вас попросить тщательнее описать , В ЧЕМ СОСТОИТ ЖЕНСКАЯ АГРЕССИЯ? Физическая не в счет. Именно психическая. Они на вас орут , а вы отрубаете руки и ломаете ребра ?
Владимир Соколов
Они на вас орут , а вы отрубаете руки и ломаете ребра ? то есть вы считаете, что ,например публичное оскорбление , это вполне так себе нормальное общение?)
Петрович
Смотри и думай правильно - если ты стоишь на скоростной железнодорожной магистрали и орёшь на приближающийся на большой скорости экспресс - в том, что он тебя переедет - виновата будешь лишьТЫ )))) Но по твоему - виноват экспресс :-) :-) :-)
ирина Северова северова (гуляева)
Смешное сравнение. Ну , кто-то их вас , может и экспресс , но в основном , подавляющее большинство , телеги-развалюхи, которые еле-еле тащатся за бабой
ирина Северова северова (гуляева)
здоровый мужик НЕ МОЖЕТ бить женщину. Если , бьет , то он больной
Элина Морозова
А бывают еще колобки, которые за бабой катятся))))
ирина Северова северова (гуляева)
какие последствия ? Если уничтожить ГОВНО , то МИР ЧИЩЕ БУДЕТ
Петрович
Женщину!!! Пока она Женщина!
ирина Северова северова (гуляева)
общение обязано быть адекватным . Слово и физическое насилие ,когда калечат женщину - РАЗНЫЕ ВЕЩИ. Вы это не понимаете ?
ирина Северова северова (гуляева)
Женщина , горазда чаще является ЖЕНЩИНОЙ , чем мужчина ЧЕЛОВЕКОМ
Петрович
И я о том - пока ты Женщина - рядом мужчина, а как только превращаешься в гиену - против тебя охотник ...
ирина Северова северова (гуляева)
Совместная жизнь - это не охота. А если мужику необходимо сбросить адреналин и мочу , которая ударяет в голову , то можно обращаться : 1. в психдиспансер. 2. в зоопарк
Петрович
Так не превращайтесь в гиен ...
ирина Северова северова (гуляева)
слабовато
Владимир Соколов
Слово и физическое насилие ,когда калечат женщину - РАЗНЫЕ ВЕЩИ. словом можно убить))то есть вы за то,что бы женщина не несла ответственность за свои слова и действия? -- Женщина , горазда чаще является ЖЕНЩИНОЙ , чем мужчина ЧЕЛОВЕКОМ хм!!))то есть да же вы признаете ,что женщина не человек))раз вы не ставите равенства между женщиной и человеком что в вашем понимании человек?
Владимир Соколов
Совместная жизнь - это не охота. почему же глупая баба превращает совместную жизнь в охоту и в борьбу за выживание?)
Владимир Соколов
ну вот))мужчины и уничтожают, воспитывают гауно в женском обличье. странно вы мыслите))делает баба,а отвечать должен ее мужчина)) -- с призывом уничтожать))вам к доктору надо)) только совсем больная на голову баба будет мечтать о суициде или желать себе насилие. как это делаете вы.
ирина Северова северова (гуляева)
у вас проблемы с психикой, сИколов ?
Владимир Соколов
женщина!) это у вас проблема с пониманием окружающего)) отсюда и странные ,бредовые желания)) кастрировать или убить всех мужчин которые вам не по нраву)
Наум Наумов
"""""""""""здоровый мужик НЕ МОЖЕТ бить женщину. Если , бьет , то он больной""""""""""""" Из чего следует ваше дикое, ошибочное обобщение?
Наум Наумов
""""""""""""""Если уничтожить ГОВНО , то МИР ЧИЩЕ БУДЕТ"""""""""" Если бабам запретить срать и зашить соответствующее отверстие, баб просто разорвёт, но мир чище не станет.
ирина Северова северова (гуляева)
Дело в том , что мужики срут на сотни или тысячи тонн больше. Так что , имеет смысл зашить у них. Ну , и кастрировать . Под анестезией.
Элина Морозова
Убогие яйценосцы очень сильно зависят от собственных гармонов. А вину за собственные злодеяния так и норовят спихнуть на женщин))) Особо злостным надо проводить гормонотерапию, а самых буйных помещать в желтый домик с мягкими стенами)))
Наум Наумов
А бешенные приматы, которые при матке, зависят не только от гармонов, но и, вообще, от всего, от любого чиха. Бабы очень нестабильны.
Элина Морозова
Ты опять о себе любимом?
Наум Наумов
У тебя летнее обострение?! Читать не можешь?!
Элина Морозова
Смешной ты Ипатушка. Сам то и дело подставляешься, а потом ищешь обострения)))
ирина Северова северова (гуляева)
Это очень мягкие меры. Я предлагаю свою любимую - кастрировать. Под наркозом. Я гуманная
Элина Морозова
Ой! Последнего мозга лишатся))
Владимир Соколов
вот блин!))к сожалению вашего отца не кастрировали вовремя)
ирина Северова северова (гуляева)
Мой отец прожил с мамой 45 лет, начинали с гарнизонов. И меня вырастил и маму похоронил . А вот Вас , прячущихся от алиментов., подлых мужланов , КАСТРИРОВАТЬ без разговоров , чтобы больше не плодились.
ирина Северова северова (гуляева)
А зачем им мосХ . Мозг есть у нас , у женщин. Пусть нас слушаются и пашут . Получат горячий суп и женщину на ночь.
Владимир Соколов
точно зря его не кастрировали)) и родились вы))безумная баба, умеющая только возлагать ответственность на других.
Элина Морозова
Им этого мало. Им надо главнючить и руками водить))
ирина Северова северова (гуляева)
Ну , если вам жаль , что моего папу не кастрировали , то мне жаль , что ваша мама не сделала аборт
Владимир Соколов
это вы тут песню про кастрацию всех подряд поете)) видно в вашей голове кроме собственного эгоизма одна пустота.
ирина Северова северова (гуляева)
Зачем же всех подряд. Только подлых мужланов , которые своим детям алименты не платят , а только яйцами трясут
Владимир Соколов
с чего вы решили, что это его ребенок?)) если он его не рожал)
ирина Северова северова (гуляева)
У меня уже есть сомнения ,что вас кто-то родил
Владимир Соколов
не курите больше такого))воспринимайте мир адекватно!)
ирина Северова северова (гуляева)
по себе судите ?
Владимир Соколов
по вашим высказываниям конечно)) если вы уже решили, что мужчины рожать стали))и поэтому знают, что это именно его ребенок) не редкость когда алименты платят не своим детям))и баба в суде честно заявляет ,а экспертиза подтверждает, что это не его ребенок. однако это не является аргументом для судьи и алименты всё равно начисляют. вот и платит он ЕЁ ребенку.
Aleksei Buga
целиком и полностью согласен с автором

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