Правила выплаты пенсий уточнит Минтруд

Изменения потребовались из-за индексации выплат работающим пенсионерам С 2025 года в России возобновят индексацию пенсий работающим пенсионерам, в связи с этим Минтруд должен скорректировать действующие сейчас правила выплаты пенсий, пишет "Парламентская газета".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии