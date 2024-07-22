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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Правила выплаты пенсий уточнит Минтруд

Правила выплаты пенсий уточнит Минтруд

Изменения потребовались из-за индексации выплат работающим пенсионерам С 2025 года в России возобновят индексацию пенсий работающим пенсионерам, в связи с этим Минтруд должен скорректировать действующие сейчас правила выплаты пенсий, пишет "Парламентская газета".

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