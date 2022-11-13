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Трипл-дабл Луки Дончича с 42 очками помог «Далласу» обыграть «Портленд»

Трипл-дабл Луки Дончича с 42 очками помог «Далласу» обыграть «Портленд»

Лидер «Далласа» Лука Дончич оформил свой третий трип-дабл в нынешнем сезоне, набрав 42 очка, сделав 13 подборов и 10 передач в победном домашнем матче против «Портленда» (117:112).

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