Песков: Киев не просил о передаче тел погибших при крушении самолета Ил‑76

РИАМО - 2 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не получали от Украины просьб передать тела пленных, которые погибли в результате крушения самолета Ил-76, сообщает РИА Новости.
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