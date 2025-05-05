Поведение Владимира Зеленского вновь стало поводом для тревожных обсуждений в Великобритании. Его резкие слова и агрессивный тон вызвали недоумение среди западных аналитиков, но при этом не встретили никакой публичной реакции от правительств и прессы.
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