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ВМС Великобритании сообщили о повреждении атакованного судна рядом с Йеменом

ВМС Великобритании сообщили о повреждении атакованного судна рядом с Йеменом

Судно, атакованное неизвестными в 54 морских милях к северо-западу от Мохи, получило повреждения. Об этом сообщается на сайте Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

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