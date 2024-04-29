ВМС Великобритании сообщили о повреждении атакованного судна рядом с Йеменом

Судно, атакованное неизвестными в 54 морских милях к северо-западу от Мохи, получило повреждения. Об этом сообщается на сайте Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).
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