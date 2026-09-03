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Мировое обозрение

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В России не планируют маркировать хлеб

В России не планируют маркировать хлеб

Обязательная маркировка хлеба в России в ближайшее время не появится: продукция исключена из действующих требований для сладостей, а планов по запуску новых правил в этой категории нет.

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