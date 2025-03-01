Новые поправки к закону: смогут ли изымать машины для борьбы с террористами в России

Госдума приняла поправки к закону, в которых расширен перечень транспортных средств, принадлежащих гражданам и организациям, которые могут быть использованы силовиками в рамках антитеррористической операции.
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