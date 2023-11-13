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Стало известно место захоронения актёра Вячеслава Гришечкина из сериала "Солдаты"

Стало известно место захоронения актёра Вячеслава Гришечкина из сериала "Солдаты"

Прах артиста после кремирования захоронили на могиле его любимой жены.Останки Вячеслава Гришечкина, прославившемуся благодаря роли майора Староконя в сериале "Солдаты", был захоронен почти через два месяца после смерти.

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