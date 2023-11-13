Стало известно место захоронения актёра Вячеслава Гришечкина из сериала "Солдаты"

Прах артиста после кремирования захоронили на могиле его любимой жены.Останки Вячеслава Гришечкина, прославившемуся благодаря роли майора Староконя в сериале "Солдаты", был захоронен почти через два месяца после смерти.
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