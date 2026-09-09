Экономист: без российского газа немецкая промышленность уже «замерзла»

Вероятность того, что Германия предстоящей зимой столкнется с серьезными сложностями из-за нехватки газа, крайне высока.
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