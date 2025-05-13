Судам запретят назначать обязательные работы опекунам детей-инвалидов

Судам запретят назначать обязательные работы женщинам и отцам-одиночкам, опекающим детей-инвалидов. Такие поправки, разработанные Минюстом, 12 мая одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности (документ есть в распоряжении «Известий»).
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