Украинский беспилотник атаковал предприятие «Газпрома» в Башкирии

САЛАВАТ, 9 мая, ФедералПресс. Промзона города Салавата подверглась атаке беспилотника в День Победы. Как сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, целью нападения стало нефтеперерабатывающее предприятие «Газпрома».
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