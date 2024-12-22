Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мы говорим со всей ясностью: либо победа, в которой Шариат станет доминирующим, либо смерть ради его установления

Мы говорим со всей ясностью: либо победа, в которой Шариат станет доминирующим, либо смерть ради его установления

Сами аль-Урайди, одна из важных фигур Хуррас ад-Дина (филиал Аль-Каиды* в Сирии), дал чёткий сигнал аль-Джулани, говоря: "Мы говорим со всей ясностью: либо победа, в которой Шариат станет доминирующим, либо смерть ради его установления.

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