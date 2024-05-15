Согласие: Чаще всего туристы заболевают в Таиланде и ОАЭ

Таиланд и ОАЭ лидируют в списке стран, где туристы чаще всего заболевают в поездках. В этом году более трети обращений по страховым полисам от отдыхающих поступили из Таиланда (34,1%), на долю ОАЭ пришлось 19,7% обращений, следует из статистики страховой компании «Согласие».