Грушко прокомментировал заявления Сикорского об учениях НАТО у Калининграда

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью агентству ТАСС прокомментировал высказывания главы польского МИД Радослава Сикорского, который охарактеризовал учения НАТО вблизи Калининградской области как «агрессивные».
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