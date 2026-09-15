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Грушко прокомментировал заявления Сикорского об учениях НАТО у Калининграда

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью агентству ТАСС прокомментировал высказывания главы польского МИД Радослава Сикорского, который охарактеризовал учения НАТО вблизи Калининградской области как «агрессивные».

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