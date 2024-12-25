Нутрициолог Попкова: снижение когнитивной функции говорит о нехватке омега-3

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ω-ПНЖК) — класс активных жизненно необходимых веществ. Они отвечают за то, насколько благополучно работает система иммунитета, сердце, сосуды, насколько структурно и функционально "здоровы" суставы и костная система.
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