«Спасались бегством»: в Орле алабай пугает горожан

Накануне, 15 сентября, в Орле на оживлённой пешеходной тропе по улице Пожарной, которой ежедневно пользуются десятки детей из ЖК «Андриановский» и других домов по пути в школу №39 и детские сады, произошёл опасный инцидент.
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