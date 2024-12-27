В Барнауле из-за двух ДТП в огромной пробке застрял Змеиногорский тракт

Обе аварии – практически в одном месте В Барнауле образовалась огромная, почти трехкилометровая пробка на Змеиногорском тракте в сторону центра города из-за двух ДТП, произошедших в районе улицы Ломоносова (переулок Кауфмана).
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