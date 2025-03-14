Дорогу и территорию у «Орлёнка» привели в порядок

Неравнодушные смоляне ранее обратились к главе города Александру Новикову Коммунальщики и рабочие подрядной организации убрали от мусора и грязи автомобильную дорогу от Витебского шоссе к возводимому детскому лагерю «Орлёнок», а также прилегающую к этой организации территорию в Смоленске.