Дорогу и территорию у «Орлёнка» привели в порядок

Неравнодушные смоляне ранее обратились к главе города Александру Новикову Коммунальщики и рабочие подрядной организации убрали от мусора и грязи автомобильную дорогу от Витебского шоссе к возводимому детскому лагерю «Орлёнок», а также прилегающую к этой организации территорию в Смоленске.
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