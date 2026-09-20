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Калужские новости

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Явка на выборах в Госдуму 2026 года составила 38,62% к 14:00

Явка на выборах в Госдуму 2026 года составила 38,62% к 14:00

Предварительная явка на выборах в Госдуму на 14:00 составила 38,62%, что всего на 0,7 процентного пункта выше, чем в 2021 году.

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