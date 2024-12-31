РВСН выйдут на новые рубежи развития к 80-летию Великой Победы

Командующий РВСН Сергей Каракаев в поздравлении с Новым годом выразил уверенность, что к 2025 году стратегические ракетчики достигнут новых успехов в развитии, отметив вклад каждого военного в обеспечение безопасности и будущего России.
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