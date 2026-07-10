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Царьград

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Следственный комитет объявил набор на юридические программы для участников СВО

Следственный комитет объявил набор на юридические программы для участников СВО

В 2023 году Следственный комитет РФ проводит набор на обучающие программы для участников СВО. Разработаны магистратура в Москве и специалитет в Санкт-Петербурге, предусматривающие последующее трудоустройство в следственные органы.

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