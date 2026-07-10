Следственный комитет объявил набор на юридические программы для участников СВО

В 2023 году Следственный комитет РФ проводит набор на обучающие программы для участников СВО. Разработаны магистратура в Москве и специалитет в Санкт-Петербурге, предусматривающие последующее трудоустройство в следственные органы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии