Русского избили в трёх минутах ходьбы от отеля, за который он заплатил полмиллиона рублей: Стали известны подробности нападения на туриста в Турции

Русский турист, заплативший полмиллиона рублей за отдых в турецком отеле, раскрыл подробности случившегося с ним инцидента: мужчину избили в трёх минутах от гостиницы, а его супруга пострадала от осколков бутылки, брошенной агрессорами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии