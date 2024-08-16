Начинает закрадываться подозрение, что весь тот трындец - это и были мои лучшие годы

Разговаривают две блондинки: - Люся, групповуха с двумя П? - Согласна даже с тремя! - Дура! Как пишется?! Жена – мужу: - Ты совсем обнаглел? Прямо при мне с этой девки глаз не сводишь! - Золотко мое, вот удивляюсь, какая она, по сравнению с тобой, страшная.