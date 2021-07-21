Сила в правде

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Холодный борщ для министров от Путина и другие новости дня

Холодный борщ для министров от Путина и другие новости дня

Потихоньку-полегоньку начинается кампания по выборам в Государственную Думу. "Яблоко" подало иск к Центральной избирательной комиссии в Верховный суд РФ, глава ЦИК Элла Памфилова назвала уже этот иск абсурдным, безответственным и подленьким.

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