Холодный борщ для министров от Путина и другие новости дня

Потихоньку-полегоньку начинается кампания по выборам в Государственную Думу. "Яблоко" подало иск к Центральной избирательной комиссии в Верховный суд РФ, глава ЦИК Элла Памфилова назвала уже этот иск абсурдным, безответственным и подленьким.