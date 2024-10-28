Самые главные люди на свете

С 14 по 21 октября 2024 года в Беларуси проходит Неделя родительской любви, которая, прежде всего, посвящена стараниям родителей, их поддержке и той любви, которую они вкладывают в воспитание своих детей.
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