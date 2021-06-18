Юрист объяснил, почему обязательная вакцинация в некоторых сферах обоснована

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаЮрист объяснил, почему обязательная вакцинация в некоторых сферах обоснована Адвокат Павел Астахов рассказал, почему обязательная вакцинация в некоторых сферах является юридически обоснованной.Вернуться к статье468НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир Соколовюрист молодец))только забыл, что пандемия и нынешняя ситуация вещи разные.Томара Тычкованизкий уровень вакцинации от ковида в России показывает, сколько эгоистичных,несознательных и трусливых граждан живут в нашей стране, которые из-за боязни вакцинации подвергают опасности заболевания и гибели своих детей, родителей, стариков и больных с хроническими заболеваниями. Имейте совесть, позаботьтесь о сохранении жизни и здоровья нашей и так малочисленнлой нации.Владимир Самойленкотак ты поди и выпей йаду. точно болеть не будешь. а чё? вариант.АГАлександр ГоловачевТебя, полудурь, лучше сразу усыпить!Анатолий Кононовсам сдохнешь-ну и хрен с тобой. так ты .сволочь. еще успеешь заразить десятки ни в чем не повинных людей. И если кто-то из них умрет -гореть тебе в аду.АГАлександр ГоловачевА ты, дебил, привейся быстрее так и сдохнешь вперед его, и вопрос сам собой решится.Анатолий Кононовдавно привит и не знаю горяАГАлександр ГоловачевА чего же тогда здесь пенишься? Ведь барановирус тебе не страшен! Или хозяин распорядился жижоукалывание пропагандировать под видом заботы о человечестве?Анатолий Кононовбольно ты активный. кто тебя проплачивает. уж не враги ли России ?По твоей логике 70 процентов привитых американцев то-же дебилы. Вот их и кошмарь а свою страну нехер хаять.АГАлександр ГоловачевАктивным, проплаченым дебилом может быть лишь пропагандон жижоукалывания! И более того, пропагандоном сегрегации населения по факту жижеукалывания. А так, как ты делать выводы не умеешь, и факты не анализируешь (барановирус мозга), скажу прямо - это ты.Анатолий Кононоввывод я сделал правильный-ты упоротый дебил. Медицина здесь бессильна. АМИНЬ.АГАлександр ГоловачевАминь, принято говорить после обращения к Господу... Приятно, конечно, но ты меня немного переоцениваешь.Анатолий Кононоваминь-у русских -истинно. верно. А ты понимай как хочешь. и вообще с дураком спорить-себя не уважать. Так что прощай.АГАлександр Головачеввумник, аминь переводится: да будет так! И используется в завершении молитв, возгласов, псалмов и т.д. то есть после обращения к Богу и/или святым. В разговорной и письменной традиции русского языка, аминь так же почти всегда используется в значении "да будет так". Ладно, прощай, вумник.АГАлександр ГоловачевАстахов, ты дебил? Где ты увидел хотя бы намеки на эпидемию (не то чтобы пандемию)?Елена КозловаМоя знакомая - ваша единомышленница - первое заражение посчитала гриппом, второе - отравилась чем-то и в себя так и не пришла. Сейчас третье - простуда! И вдруг парализована, едва дышит. Сдала ПЦР - ковид! Вот ваше будущее?!АГАлександр Головачев1. Власти совершенно всех уровней нам нагло врут, уверенным тоном, уже более 30 лет. С чего это вдруг можно подумать, что с вакциной они говорят правду? 2. Почти каждые 1-2 недели сообщается о новом штамме. Вакцинироваться во время "пандемии" от стремительно мутирующего вируса, может только идиот. Значит дело не в борьбе с баpанoвиpyсом, а факте прививки! 3. Ставить вакцину заставляют даже тех, кто уже переболел и имеет естественно выработанный иммунитет. Значит дело не в защите от бapaновиpyса, а в факте прививки! 4. В течении уже нескольких десятков лет так и не придумали универсальную, безопасную и эффективную вакцину от простого, всем известного, гриппа. С чего вдруг можно подумать, что за несколько месяцев смогли придумать что-то эффективное и безопасное от неизвестной болезни? И продолжать этот список можно очень долго....Владимир 123Астахова от кормушки убрали,вот он и старается ...Александр АлександровА где гарантия, что Вы не врёте про то, что власти врут? Власти врут, что переходить на красный свет - опасно для здоровья?АГАлександр ГоловачевТы дуpaк или прикидываешься? Чего путаешь мокрое с соленым? Или ты считаешь, что власти говорят только правду? Или ты считаешь что 3% выявленных носителей вируса за полтора года - это ужасная эпидемия, ради которой можно уничтожить за год 500 тыс. человек в России? Уничтожить экономику и десятки миллионов обречь на нищету?Александр АлександровТы дуpaк или прикидываешься? Чего путаешь мокрое с соленым? Или ты считаешь, что только ты один такой святой и говоришь правду? Ты сам придумал цифру уничтоженных 500 тысяч человек или из методички тупо переписал? Умирают от ковида именно те, кто к твой радости не привился! И сколько ты за каждого умершего получаешь премии? По 30 сребреников или в гривнах получаешь?АГАлександр ГоловачевДурак именно ты, полмиллиона - это официальные данные, полученные из открытых источников. И если ты немного напряжешь свой нервный ганглий, и уделишь минут 15 ты спокойно увидишь это на вполне официальных сайтах. Избыточная смертность за 2020 г. (по сравнению с 5-ю предыдущими) около 600 тыс. человек, при этом от ковида за то же время умерло не более 70-80 тыс. А на гривны Сибири не купишь ничего, только что-то ты сразу об оплате забеспокоился, думаю именно "на воре шапка горит". А если не разучился читать за раз более 10-ти слов, ознакомься с этим документом: Комплексное экспертное заключение (60 страниц) по поводу прививок от барановируса - http://expert-doctors.site/wp-content/uploads/2021/06/Kompleksnoe-ekspertnoe-zaklyuchenie.docГГеннадийда, до вас очень трудно достучаться (идиоты)!!!НАНаталья АндросоваКонечно,если объявлена пандемия,другие законы должны быть в стране,а оффициально не объявляют ЧП. Где-то пандемия,а где-то нет,очень удобная позиция. А о заключённых кто-нибудь подумал?! Держат в камерах по 20 человек и ничего,никакой пандемии нет!Елена ТихомироваВерно.Как то все избирательно.Логики никакой не прослеживается.Елена КозловаВ локдаун всех непривитых!!! Штрафовать за любое появление в обществе! Работа в одиночестве - дворники, ассенизаторы и пр. Мы обязаны думать о своих детях, которые не успеют привиться до 18 лет, как эти отбросы-человеконенавистники их заразят!Владимир Самойленкоты на себя посмотри в зеркало, чувырла человеколюбивое. и подумай, хто ты есть. отброс или чмо?АГАлександр ГоловачевЯ так понимаю, ты фамилии своей соответствовать пытаешься, или хозяин похлебку пообещал?Елена ТихомироваЧушь не несите.АГАлександр Головачев1. Власти совершенно всех уровней нам нагло врут, уверенным тоном, уже более 30 лет. С чего это вдруг можно подумать, что с вакциной они говорят правду? 2. Почти каждые 1-2 недели сообщается о новом штамме. Вакцинироваться во время "пандемии" от стремительно мутирующего вируса, может только идиот. Значит дело не в борьбе с баpанoвиpyсом, а факте прививки! 3. Ставить вакцину заставляют даже тех, кто уже переболел и имеет естественно выработанный иммунитет. Значит дело не в защите от бapaновиpyса, а в факте прививки! 4. В течении уже нескольких десятков лет так и не придумали универсальную, безопасную и эффективную вакцину от простого, всем известного, гриппа. С чего вдруг можно подумать, что за несколько месяцев смогли придумать что-то эффективное и безопасное от неизвестной болезни? И продолжать этот список можно очень долго....Владимир 123Все это бизнес..Сергей СенютаА где объяснение? Астахов точно юрист?Владимир ДомнинА что дает прививка? Вот прихожу я со своим сертификатом и спрашиваю, могу заменить им маску (бесполезную для защиты), а мне говорят, нет, инструкций по этому поводу нет. Так может не заставлять надо, а демонстрировать, что прививка действительно борется с пандемией.Леонид АрхаровАстахова вытащили из нафталина. В ход идут последние патроны.Вячеслав СорокинНедавно узнал, что моя бывшая супруга переболела ковидом. А она работает поваром в школьной столовой! Господа "протестуны" а может ваши дети учатся в этой, либо в такой же школе??? Подумайте!АГАлександр ГоловачевИ что дальше-то, дуpaчeк? Почти все дети переносят его либо бессимптомно, либо в очень легкой форме.Вячеслав СорокинСаша, спрашиваешь а что дальше? А дальше дети приходят домой, конечно не как больные, но уже как носители и общаясь дома с близкими заражают таких балбесов как ты, у которых шансы переболеть в лёгкой форме гораздо ниже чем у их детей. В рулетку решил сыграть, дурачок? Ну, ну.Вячеслав СорокинСаша, перечитал твои коменты и понял, Саша ты не дурачок. ты профессиональный придурок. Сдохнешь и не жалко.АГАлександр ГоловачевНу читать, ты видимо умеешь... Почитай, тогда исследование практикующих врачей здесь - http://expert-doctors.site/wp-content/uploads/2021/06/Kompleksnoe-ekspertnoe-zaklyuchenie.docЛариса Голубицкая«Власти имеют право в период пандемии, а пандемия – это особая ситуация, которая позволяет ограничить даже конституционные права человека», — делает вывод Астахов.Да нет,НИКТО не имеет право ограничивать конституционные права человека,статья 285,превышение должностных полномочий!!! Астахов,как юрист врёт!!!!!!Ночной кошмарА ты кто, юрист? И все законы знаешь? Судя по твоим комментариям, ты и конституцию то по диагонали читала.Сергей КарповАстахов врет и в другом: в сша якобы привито (по-модному - вакцинировано) 70% населения. По официальным данным на вчера (когда была опубликована статья) доля привитых там - 45,81%.Елена ТихомироваОднозначно.Лариса ГолубицкаяВ Америке идут погромы пунктов вакцинации!Елена МамоноваКонечно обоснована,иначе не справимся с коронавирусомАГАлександр ГоловачевТак привейся скорее, глядишь через годик-два загнешься и процент умных людей в России увеличится.Комментировать
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