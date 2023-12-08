На самом опасном ядерном объекте Европы усиливается утечка РАО

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Что-то не понятно разве страны на сессии ООН не могут жёстко потребовать от Англии слива РВ во вновь построенную ёмкость или другой могильник , а старый или произвести ремонт или утилизировать. так что в большей степени виноваты безучастные очевидцы