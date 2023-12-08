На британском Селлафилде, самом опасном ядерном объекте Европы, усиливается утечка из огромного бункера с радиоактивными отходами.
На самом опасном ядерном объекте Европы усиливается утечка РАО
Комментарии
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лл
лина любимцева
Англия вообще очень грязное государство. Аморальное и грязное.
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3 час.
Борис Виленский
Помочь бы им...
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2 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Что-то не понятно разве страны на сессии ООН не могут жёстко потребовать от Англии слива РВ во вновь построенную ёмкость или другой могильник , а старый или произвести ремонт или утилизировать. так что в большей степени виноваты безучастные очевидцы
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1 час.
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