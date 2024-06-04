Украинцев с ВНЖ в других странах перестали выпускать за границу

Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко во вторник, 4 июня, заявил, что выезд за рубеж украинцам с видом на жительство (ВНЖ) в других странах отныне ограничен, а в посольстве США этой категории граждан рекомендовали «подчиниться местным распоряжениям», – сообщают местные СМИ.
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