За прошедшие дежурные сутки зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими

В 09-40 в Иванове в переулке Слесарный 53-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» при повороте направо совершил наезд на двигающегося слева по линии тротуара 10-летнего велосипедиста, который с травмами доставлен в больницу.
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