ВС РФ уничтожили АЗС в Черниговской и Харьковской областях

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие с помощью беспилотников "Герань-4 Сикер" уничтожили две автозаправочные станции в Черниговской и Харьковской областях, которые активно использовались для заправки автомобильной техники ВСУ.
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