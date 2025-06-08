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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Полноценный геймплей мрачной ролевой игры The Blood of Dawnwalker покажут 21 июня

Полноценный геймплей мрачной ролевой игры The Blood of Dawnwalker покажут 21 июня

Полноценный геймплей мрачной ролевой игры The Blood of Dawnwalker покажут 21 июняНовая студия разработки Rebel Wolves была основана несколькими бывшими сотрудниками CD Projekt RED, которые ранее работали над The Witcher 3 и Cyberpunk 2077.

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