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Царьград

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Два гималайских медвежонка успешно набирают вес в центре "Тигр" в Приморье

Два гималайских медвежонка успешно набирают вес в центре "Тигр" в Приморье

В Приморье инспекторы обнаружили двух медвежат без матери. Их переправили в центр "Тигр" в селе Алексеевка, где животные успешно проходят реабилитацию и набирают вес.

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