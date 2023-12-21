YouGov: 54% американцев согласны с решением суда Колорадо по отстранению Трампа

Более 50% американцев поддерживают решение Верховного суда штата Колорадо исключить кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа из избирательных бюллетеней в соответствии с 14-й поправкой.
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