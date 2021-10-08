Медвежий угол

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Моё необычное поздравление нашему президенту

Моё необычное поздравление нашему президенту

автор - загадки для мозга Фото из открытых источников   Добрый день уважаемый читатель.

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Валерий Анин
Мразотный Никтоизватьникак оскорбил нас своими выделениями. Хочу его видеть в тюрьме скулящим и просящим прощенья.
Алиса Майская
+++++++++++++++
вячеслав харченко
Так и будет, как на фото 2030 или 2040-й?
Александр
Он единственный кто из прошлых МОГ и МОЖЕТ напрямую говорить с другими президентами. Первый много говорил, второй молчал, третий орал, четвертый мямлил, пятый шел туда не знаю куда, шестой пил.
евгений начис
Сколько этих советчиков… достали. Занялся бы чем-то полезным.
Ингерман Ланская
к этому возрасту совдеповские генсеки-царьки были трухлявыми развалинами и маразматиками, а один сильно много не дожил - сдох и мозги в дерьмо
НС
Не так важно - останется или уйдёт. Пора, давно пора о простых людях подумать - облегчить народу жизнь.
черушев владимир
Смеялась над Брежневым толпа которой кинули кость. И эта толпа всегда будет смеяться над тем на кого им покажут. А сейчас ещё и молодое поколение подрастает которые думают, что булки уже готовые на дереве растут ( сарказм). А наш президент не так и старше по сравнению со своими коллегами.

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