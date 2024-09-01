Сообщается, что Болт угрожает судебным иском Silverbear Capital

В последнем повороте агрессивных усилий Bolt по сбору средств генеральный директор финтех-компании, похоже, завуалированно пригрозил судебным иском в адрес Silverbear Capital, инвестиционного банка, чье участие в сделке остается под вопросом.
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