Проекты социального взаимодействия обсудили в Общественной палате России

Проекты социального взаимодействия обсудили в Общественной палате России

Круглый стол "Проекты социального воздействия: потенциал для развития инноваций социальной сферы в регионах" провели в режиме онлайн в Общественной палате Российской Федерации.

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