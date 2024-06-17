Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Специалистов медслужбы наградили медалями за работу в зоне СВО

Специалистов медслужбы наградили медалями за работу в зоне СВО

Военным медикам, проявившим мужество и героизм в зоне СВО, вручили госнаграды. Медали «За спасение погибавших» получили специалисты медицинской службы тех подразделений, которые участвовали в боевых действиях на Харьковском направлении.

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