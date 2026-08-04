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Аргументы недели

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«Кольский ашкрофтин» не дороже золота

«Кольский ашкрофтин» не дороже золота

В начале августа 2026 года в СМИ появились громкие заголовки об открытии в России нового минерала под названием «кольский ашкрофтин», налёт которого якобы оценивается в 145 долларов за миллиметр, что дороже золота.

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