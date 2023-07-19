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❗️Глава Крыма Сергей Аксёнов как всегда все держит на личном контроле и

❗️Глава Крыма Сергей Аксёнов как всегда все держит на личном контроле и находится непосредственно на месте Аксёнов сейчас работает вместе с экстренными службами в Кировском районе, а также общается с местными жителями для полного понимания ситуации.

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