❗️Глава Крыма Сергей Аксёнов как всегда все держит на личном контроле и находится непосредственно на месте Аксёнов сейчас работает вместе с экстренными службами в Кировском районе, а также общается с местными жителями для полного понимания ситуации.
❗️Глава Крыма Сергей Аксёнов как всегда все держит на личном контроле и находится непосредственно на месте Аксёнов сейчас работает вместе с экстренными службами в Кировском районе, а также общается с местными жителями для полного понимания ситуации.
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