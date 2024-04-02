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Автомобиль! Выиграла тёща директора. Организаторов лотереи подозревают в обмане

Автомобиль! Выиграла тёща директора. Организаторов лотереи подозревают в обмане

Викторина в день выборов президента России в Златоусте обернулась скандалом. И уже полетели головы.

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