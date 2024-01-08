Число политэмигрантов, надо ли возвращать релокантов и переезд из России в США

Генрих

"Умерла - так умерла!" (с) Это сейчас ренегаты (не релоканты они, а именно предатели!!!) хвост поджали, а при малейшем осложнении опять рванут штурмовать Верхний Ларс. Предатели, трусы, вырожденцы - нельзя их запускать в Россию, бо освоятся и начнут гадить.