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Число политэмигрантов, надо ли возвращать релокантов и переезд из России в США

Число политэмигрантов, надо ли возвращать релокантов и переезд из России в США

1. Житель Лондона Клемент Таралевич пишет, что настоящих буйных мало — подавляющее большинство релокантов к политике отношения не имеет: The Economist приводят цифру количества русских в Британии — всего 80 тыс.

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Комментарии
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Генрих
&quot;Умерла - так умерла!&quot; (с) Это сейчас ренегаты (не релоканты они, а именно предатели!!!) хвост поджали, а при малейшем осложнении опять рванут штурмовать Верхний Ларс. Предатели, трусы, вырожденцы - нельзя их запускать в Россию, бо освоятся и начнут гадить.
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14 час.
Виктор Гайдуков
Почему начнут? Они всегда гадили.
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12 час.

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