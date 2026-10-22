В рамках второго этапа федеральной комплексной операции «Нелегал - 2026» сотрудники отделения по вопросам миграции совместно с оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России «Красноярский», а также коллегами из Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области задержали иностранного гражданина 2004 года рождения, который подозревается в совершении тяжкого преступления на родине.
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