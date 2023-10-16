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В Госдуме предложили в два раза увеличить штрафы за нарушения при продаже вейпов

В Госдуме предложили в два раза увеличить штрафы за нарушения при продаже вейпов

В России с 1 июня 2023 года электронные курительные устройства, вейпы и айкосы нельзя продавать в интернете, автоматах, на ярмарках, выставках, а также выкладывать эти товары на витрине и демонстрировать их изображения.

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