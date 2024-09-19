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Самый высокий город на планете

Самый высокий город на планете

Как живут люди на высоте 5100 м над уровнем моря где почти нет воздуха?Тысячи людей живут в городке, который словно завис между небом и адом, — Ла-Ринконада находится в Перу, на высоте 5100 метров над уровнем моря.

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