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Министр обороны КНДР: визит Белоусова – важный военно-политический момент

Министр обороны КНДР Но Гван Чхор, выступая с речью на торжественном приеме 29 ноября в честь визита главы Минобороны Андрея Белоусова в Пхеньян, назвал прибытие российского коллеги важным военно-политическим моментом.

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